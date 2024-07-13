"الزراعة" تطلق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال "شاهين"، إن هذه الحملة تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي و آمن للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي و بناءً على تعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

وأضاف أن الحملة الثانية التي بدأت اليوم 13 يوليو 2024 هي إحدى الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية و الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتها وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وتم توفير اللقاحات المطلوبة والإجراءات والتجهيزات لبدء إنجاز أعمال حملة التحصين بنجاح ودعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين على مستوى الجمهورية لتذليل أي معوقات تواجههم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه خلال الحملة سيتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان لتوضيح الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، فضلا عن التوعية بأهمية التأمين على الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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