محافظ القاهرة: توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات ومشروعات السكن البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بمدينة الأسمرات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكل المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة.

وأشار إلى وجود متابعة دورية لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، مصنع الملابس الجاهزة بحي الأسمرات والذي تم إنشائه بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه ويوفر أكثر من 400 فرصة عمل للقاطنين بالمدينة.

ويقع المصنع على مساحة 1000 م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2، ومزود بكافة الخدمات، وبه دور كامل للتدريب على مهنة الحياكة، وتم استغلال مساحة السطح في إقامة مسجد ومطعم للعاملين، كما تقوم إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة في مجال صناعة الملابس بتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به.

وثمن محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني المشارك في إقامة هذا المصنع في إطار المشاركة المجتمعية للجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، عددًا من المشاغل والورش الحرفية التي تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات والتي تم إقامتها بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وتضم (ملابس، سجاد يدوي).

وعقد محافظ القاهرة، اجتماعًا مع المسئولين التنفيذيين بالأسمرات لمتابعة سير العمل بالمدينة، وبحث طلبات المواطنين القاطنين هناك والإجراءات اللازمة لتلبيتها.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة فتح الورش والمشاغل والمصانع الصغيرة لتوفير فرص عمل للقاطنين بالمدينة وتوفير التيسيرات للانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت، كما طالب بدراسة توفير منافذ بيع ثابتة لتسويق منتجات هذه المصانع والورش.

رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.