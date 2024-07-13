وفاة 3 عمال داخل بيارة صرف صحي.. وتوجيه عاجل من وزير العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف 200 ألف جنيه لثلاثة عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا حتفهم اليوم، في حادث بيارة صرف صحي بمحافظة الأقصر، وذلك من بند مواجهة الحوادث بحسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

وبحسب بيان وزارة العمل، السبت، يتواجد الآن مدير مديرية الأقصر الدكتور هشام عبد الله، وقيادات المديرية في موقع الحادث للمتابعة وتنفيذ توجيهات الوزير.

ووجه "جبران"، خالص العزاء إلى أسرهم؛ داعيًا لهم بالصبر والسلوان، وللضحايا بالرحمة والمغفرة.

وبحسب المعلومات الأولية، لقى ثلاثة شباب مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، أثناء عملهم في تنظيفها، إثر تزايد انبعاثات روائح الغازات السامة التي تسببت في خنقهم وموتهم في الحال، وجميعهم يعملون لدى مقاول، ومن محافظة سوهاج، وهم إبراهيم عاطف محمد ابراهيم، 20 سنة، وأحمد عاطف محمد ابراهيم، 23 سنة، وعبد الوهاب محمود فهمى 18 سنة.

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