النائب عبد الهادي القصبي يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم التي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها، مشيرًا إلى أن قضية التعليم أصبحت عبئًا على كل أسرة مصرية.

وطالب "القصبي"، خلال أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية.

كما أكد ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين واحترام المصري داخليا وخارجيا، للحفاظ على العمال المهرة وعدم نفورهم إلى خارج البلاد، مطالبا بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط.

وانطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء (العمل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة)، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة، مؤكدًا وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في القطاعات كافة.

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