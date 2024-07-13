مطالبات برلمانية بخطة واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة المرتبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية وجود خطة واضحة تشمل آليات ومدة تنفيذ ما جاء ببرنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب اليوم السبت.

وأكد "حاتم"، ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل في جميع المجالات، مستنكرًا وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيرًا إلى عدم وجود هوية للتعليم قبل الجامعي.

وشدد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، على أهمية تطوير العملية التعليمية وإيجاد آليات لذلك، بجانب الربط بين ملفي الصناعة والبحث العلمي، مطالبًا بالقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، وإعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة.

كما طالب النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل في كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات لخلق تنافس قوي في سوق العمل الخارجي.

وطالب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.

وأضاف "السلاب"، أن مشكلة التعليم الفني هي عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالبًا برؤية جديدة في تطوير المدارس الفنية وغيرها، والحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يهربوا للخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجيًا وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.