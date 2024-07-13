صور.. انتصار السيسي تُرحب بنظيرتها الصربية على هامش زيارتها لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعربت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبها بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا تمارا فوتشيتش في زيارتها لمصر.

وقالت انتصار السيسي، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، السبت: أرحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في زيارتها لمصر، والتي تأتي امتدادًا للعلاقات الوطيدة بين بلدينا.

ويأتي ذلك على هامش زيارة رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، الأولى إلى مصر منذ 15 عامًا، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، مثمنًا التقاليد الثرية للشعب الصربي والتطلع لتعزيز التعاون المشترك.