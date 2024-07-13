تأجيل محاكمة متهم في قضية "نمر الخلافة" لـ12 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهم محمود عبدالفتاح محمود محمد الشهير بـ"نمر الخلافة"، لجلسة 12 أغسطس؛ لحضور المتهم بشخصه.

كانت المحكمة أمرت بالجلسة السابقة بتغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمة مبلغ 1000 جنيه

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وسكرتارية محمد هلال.

حيث كانت قد قضت دائرة مغايرة ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام".