26 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الزيتون الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيًا؛ بالسجن المؤبد في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 26 أغسطس؛ للنطق بالحكم.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجّهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.