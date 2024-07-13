قرار جديد من القضاء ضد متهمي "خلية داعش قنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات بدر، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت، تأجيل محاكمة متهمين بـ "خلية داعش قنا"، لجلسة 12 أغسطس؛ للاطلاع.

وجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون، وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.