شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة الرئيس الصربى فى زيارتها لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في زيارتها لمصر، والتي تأتي امتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا.

جاء ذلك خلال منشور على صفحة السيدة انتصار السيسى الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".











