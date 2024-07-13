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شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة الرئيس الصربى فى زيارتها لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالسبت، 13 يوليو 2024 03:27 م
رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في زيارتها لمصر، والتي تأتي امتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا.
جاء ذلك خلال منشور على صفحة السيدة انتصار السيسى الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
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