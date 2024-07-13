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السيدة انتصار السيسى ترحب بقرينة الرئيس الصربى فى زيارتها لمصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 13 يوليو 2024 03:27 م

رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في زيارتها لمصر، والتي تأتي امتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا.

جاء ذلك خلال منشور على صفحة السيدة انتصار السيسى الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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