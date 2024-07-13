شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مصنع ملابس بحى الأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بمدينة الأسمرات، حيث أكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مصنع الملابس الجاهزة بحى الأسمرات والذى تم إنشائه بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه ويوفر أكثر من 400 فرصة عمل للقاطنين بالمدينة .



والمصنع يقع على مساحة 1000م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2 ، ومزود بكافة الخدمات ، وبه دور كامل للتدريب على مهنة الحياكة ،وتم استغلال مساحة السطح فى إقامة مسجد ومطعم للعاملين، كما تقوم إحدى المؤسسات الإجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة فى مجال صناعة الملابس بتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به .



وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فىإقامة هذا المصنع فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها .

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المشاغل والورش الحرفية التى تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات والتى تم إقامتها بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وتضم (ملابس، سجاد اليدوى) .

وعقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع المسئولين التنفيذيين بالأسمرات لمتابعة سير العمل بالمدينة، وبحث طلبات المواطنين القاطنين هناك والاجراءات اللازمة لتلبيتها.

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على ضرورة فتح الورش والمشاغل والمصانع الصغيرة لتوفير فرص عمل للقاطنين بالمدينة وتوفير كافة التيسيرات للانتهاء من هذا الأمر فى أسرع وقت، كما طالب بدراسة توفير منافذ بيع ثابتة لتسويق منتجات هذه المصانع والورش .

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة.