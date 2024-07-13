الأنبا رافائيل يسلم شهادات اجتياز المرحلة الرابعة لمشروع 1000 معلم كنسى

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تسلم متدربو كنيسة العذراء والانبا شنودة أرض البركة مدينة السلام في مشروع " 1000 معلم كنسي" شهادات اجتياز المرحلة الرابعة من المشروع من يد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثانى.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الخامسة والأخيرة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسى" فى المرحلة الرابعة من المشروع.

كانت فعاليات الملتقى السابق حضرها مع قداسة البابا تواضروس الثانى 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى.

وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتى الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات، وبعد انتهاء الورش تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (5-6 أفراد) وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.