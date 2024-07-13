شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى للكاثوليك يترأس القداس الإلهى بمسيرة شباب الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، قداس اليوم السادس من مسيرة شباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر الحادية عشر "مسيرة صلاة"، وذلك بكنيسة القديس بولس الرسول والشهيد العظيم مار جرجس، بقرية منهري.

ومع بداية اليوم السادس من مسيرة صلاة، توجه شباب المسيرة للزيارات الرعوية، بقرية منهري، حيث تم تقسيم المشاركين على كنيستي مار جرجس ومار بولس، وأم الرحمة الإلهية، بمنهري، وذلك بالتنسيق مع الأب فادي فاروق.

وتم كما تقسيم عدد من الشباب على منازل قرية منهري. وفي نهاية الزيارات، اجتمع الشباب كما انطلقوا في كنيسة القديس بولس الرسول والشهيد العظيم مار جرجس.

وبدأ القداس الإلهي بتطواف الأنبا بشارة مع الآباء الكهنة المشاركين بالصلاة من المسيرة، والآباء رعاة الكنيسة: القمص متى راجي، والأب مينا القمص متى راجي، والأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة.

وبدأ الأنبا بشارة كلمة العظة بالترحيب بعائلات منهري، وشباب وشبابات مسيرة صلاة، والآباء الكهنة، والراهبات، والشمامسة الإكليريكيين، المشاركين بها.

وألقى راعي الإيبارشية عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "فرح البشارة"، وكيف كانت مريم مبشرة فرحة، تنشد بعظيم الصنائع، التي أهداها الله، كما انتقل الأب المطران إلى دور كل شخص اليوم في الحياة، طارحًا مجموعة من الأسئلة تدور حول الرسالة، هل أنت رسول محمل بالحب اليوم؟ هل تعيش الرسالة بشكل عملى ؟

واختتم الأب المطران كلمة العظة بتوصية الشباب "إن الله يعتمد عليكم، اجعلوه دائمًا فخورًا بكم". وعقب القداس الإلهي، استقبل أعضاء المسيرة، بمقر المطرانية.