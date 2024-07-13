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تحصين4650 رأس بالجيزة بأول يوم للحملة القومية 2 لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

السبت، 13 يوليو 2024 03:29 م

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة انطلاق  الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، بكافة قرى ومراكز محافظة الجيزة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأوضحت المديرية أن لجان الحملة انتشرت بكل الوحدات البيطرية وكذلك اللجان المتحركة، لتحصين وترقيم الحيوانات لدى المربين مع عمل ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين وخدمة المربي الصغير.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أن جهود اليوم الأول للحملة أسفرت عن تحصين 4650 رأس ماشية، مطالبة المربين بسرعة التعاون وتقديم مواشيهم للتحصين، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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