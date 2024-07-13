شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة: غرفة العمليات لم ترصد أية معوقات داخل لجان الثانوية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشار إلى أن الطلاب أدوا اليوم امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) شعبة الرياضيات، بنسبة حضور 98.3٪، ومادة التاريخ ورقة أولى للمكفوفين بنسبة حضور 95.65٪، أما المتفوقين (stem) شعبة العلوم والرياضيات أدوا مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الاجنبية الثانية)، وذلك بنسبة حضور بلغت 100٪.

وأكد أن غرفة العمليات لم ترصد أية معوقات داخل اللجان اليوم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأكد أن القلم المستخدم فى الإجابات هو القلم الجاف الأزرق فقط، وكذلك لابد من التأكد من تطابق رقم نموذج ورقة الأسئلة لنموذج ورقة الإجابة للطالب حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وفي سياق متصل، أشار أشرف سلومة إلى أن مديرية الصحة بالجيزة شاركت مديرية التربية والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانويه العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، حيث تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

ولفت إلى أنه تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه للجان في حالة حدوث أي طارئ، كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ، كذلك أيضًا التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والمقدم هاني عماد من مديرية أمن الجيزة، ونيڤين نعيم مدير إدارة الإحصاء بالمديرية، ومجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة، والدكتورة نشوى ممثلة مديرية الصحة بالجيزة.



