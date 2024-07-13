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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات إزالة البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 13 يوليو 2024 04:17 م
قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء الخليفة والمقطم خاصة شارع الجمهورية الجديدة ( شارع 9 سابقًا) لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم .
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على تكثيف حملات إزالة البناء المخالف على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.
رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة .
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