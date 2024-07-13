شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات إزالة البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء الخليفة والمقطم خاصة شارع الجمهورية الجديدة ( شارع 9 سابقًا) لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على تكثيف حملات إزالة البناء المخالف على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة .