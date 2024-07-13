شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استصلاح الأراضى يتفقد محاصيل ومنظومة الأسمدة بالدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور طارق صلاح سالم رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالمرور على المحاصيل في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة تنفيذا لتوجهيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالتواجد مع المزراعين في الحقول لحل مشاكلهم ومتابعة المحاصيل الزراعية .

يأتى ذلك في اطار المتابعة المستمرة لاعمال الجمعيات الزراعية ومراقبات قطاع استصلاح الأراضي.

وتفقد صلاح الجمعيات الزراعية التابعه للقطاع بتلك المحافظات لمتابعة منظومة صرف الأسمدة والتأكد من سلامة الإجراءات وحسن سير العمل وانتظامه كما تفقد زراعات المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية للوقوف على حالتها .

كما وجه العاملين بالمراقبات والجمعيات الزراعية إلى ضروره تذليل أي عقبات أمام المزارعين وزياده الجانب الإرشادي للوصول إلى أعلى إنتاجيه ممكنة واستمرار هذه الزيارات الميدانية تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة.