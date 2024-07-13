شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحكومة.. خطة عمل تصدير العقارات وجذب الاستثمارات "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحكومة قطاع التشييد والبناء من القطاعات الاقتصادية المهمة نظرا لدوره الاقتصادي المتمثل في توليد الدخل وتوفير فرص العمل، وبناءً على ذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات وتحسين وتطوير البنية التحتية.

ويستهدف برنامج عمل الحكومة قطاع التشييد والبناء عبر تنفيذ الخطوات التالية:

استمرار أعمال منظومة التخطيط العمرانى، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات

متابعة تنفيذ خطة عمل تصدير العقارات فى مصر وتحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العقارى الدولى

توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران فى الريف والحضر

تفعيل المنظومة الرقابية على المواصفات والمعايير البيئية لإنشاء المبانى الحكومية والخاصة والأهلية بجميع استخداماتها

التوسع فى إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها

تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة باب يحتوى على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات تراخيصها

إصدار الدليل الاسترشادى لإنشاء الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة ليتضمن مواد البناء الآمنة، وأكواد تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر