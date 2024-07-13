شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محطات البحوث يتفقد البرامج البحثية فى محطة بحوث القصاصين والان مع تفاصيل الخبر

يواصل قيادات وزارة الزراعة جولاتهم الميدانية في الحقول مع المزارعين تتابع المحاصيل الزراعية ومنظومة الأسمدة وتمنع التعديات على الأراضى وتسهم في حل المشكلات التي تواجه المزراعين على أرض الواقع تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بذلك.

قام اليوم السبت الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات والمشرف العام على الإدارة العامة للزراعات المحميه بزيارة محطة بحوث الإسماعيلية ومحطة بحوث بساتين القصاصين ورافقه خلال الزيارة الدكتور رزق صلاح مدير إقليمية شرق الدلتا والدكتور إبراهيم العريني مدير محطة بحوث الإسماعيلية والدكتورة نجلاء البوهي وكيل المحطة.

وقال عبدالعال أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات الوزير بالمرور المستمر علئ المحطات علي مستوي الجمهورية ومتابعة استغلال الأصول المملوكة للدولة والعمل على رفع كفاءتها.

عبدالعال تابع كذلك البرامج البحثية وتربية التقاوى والبذور في المحطة ووجه ببذل مزيد من الجهد وتطوير أدوات العمل وحل مشاكل العاملين والتواجد دائما مع المزراعين في نطاق عمل المحطة البحثية.