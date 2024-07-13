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صرح حضاري فريد.. انتصار السيسي تزور متحف الحضارة رفقة السيدة الأولى بصربيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
عبرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها، بسيدة صربيا الأولى تمارا فوتشيتش.

وكتبت على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك": "شرفت اليوم بزيارة المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش".

وأضافت: "وأود أن أُعرب عن خالص شكري وتقديري لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد".

شركة هاينمان الأمريكية اختارت قصة النابغة "ياسمين يحي مصطفي" بنت قرية المنازلة بمحافظة دمياط عشان تتعمل كتاب ويتوزع منه مليون نسخة علي المدارس والجامعات عشان الطلاب يتعلمو منها ويحاولو يبقو زيها

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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