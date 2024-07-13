صرح حضاري فريد.. انتصار السيسي تزور متحف الحضارة رفقة السيدة الأولى بصربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

عبرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها، بسيدة صربيا الأولى تمارا فوتشيتش.

وكتبت على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك": "شرفت اليوم بزيارة المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش".

وأضافت: "وأود أن أُعرب عن خالص شكري وتقديري لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد".

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