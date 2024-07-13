ابتزاز وشكوى.. كشف ملابسات فيديو صاحب "عربة مشروبات" بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا شكوى من أحد المواطنين لقيام أصحاب عربة مشروبات بدائرة قسم شرطة البساتين بوضع إشغالات بحديقة عامة واستغلالها دون وجه حق وإزعاج سكان المنطقة.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين تواجد عربة المشروبات المشار إليها بمحل الواقعة، وتم ضبط (مالكة العربة وشقيقها، و3 عاملين) وعربة المشروبات لارتكاب المخالفات التالية (عدم وجود شهادات صحية – عدم وجود تراخيص - إشغال الطريق العام)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تبين أن القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه سبق له مساومة مالكة العربة على دفع مبلغ مالي نظير توقفها أمام العقار محل سكنه ولدى رفضها قام بنشر الفيديو عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.