السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا تزوران المتحف القومى للحضارة

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زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش.

وأعربت السيدة انتصار السيسى، عن خالص شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد.



السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (1)



السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (2)



السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (3)



السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (4)



السيدة انتصار السيسى وقرينة رئيس صربيا يزوران المتحف القومى للحضارة (5)