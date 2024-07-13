شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توافق مصرى صربى على زيادة التعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يستقبل نظيره الصربى بالاتحادية.. توافق مصرى صربى على زيادة التعاون الاقتصادى.. مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلى فى خان يونس.. 400 شهيد ومصاب فى قصف على منطقة «النُّص»



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