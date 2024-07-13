شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة في العلمين" يرصد أول شاطئ مجاني هدية من الشركة المتحدة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

رصد برنامج "الحياة في العلمين"، المذاع على قناة الحياة، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ورصد المراسل عمرو عبد الحميد الإقبال الكثيف على شاطئ العلمين الجديدة الذي أتاحته الشركة المتحدة مجانا للزوار، وتجولت الكاميرا على الشاطئ وسط إقبال الجمهور.

وقدم البرنامج "الحياة في العلمين"، تقريرا تلفزيونيا، عن أول شاطئ مجاني بالعلمين وردود فعل المواطنين على الخدمات المقدمة والنشاطات الرياضية والترفيهية على الشاطئ.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

