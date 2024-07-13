شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آليات لتفعيل التحول الرقمى بشأن الرعاية الصحية فى برنامج الحكومة 2024/2027 والان مع تفاصيل الخبر

تضمن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2027 تحت لواء الهدف الاستراتيجي الأول في محور بناء الإنسان، بناء نظام صحي يشمل الجميع، يتم تنفيذه من خلال 3 برامج رئيسية ينبثق عنها 6 برامج فرعية.

وجاء البرنامج الرئيسي الثاني، حول آليات تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وذلك بالعمل على تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لإسهامه في تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ برنامج لتفعيل دور الصحة الرقمية، والذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في المنظومة الطبية حيث يتم تفعيل تفعيل دور الصحة الرقمية من خلال العمل على الاستفادة من التحولات العالمية في مجال الصحة الرقمية لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الآتي:

1- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل: إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، والتطبيب عن بعد. وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض. وتعزيز البحث والتطوير في مجال الصحة العامة.

2- التوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، ووضع السياسات المبنية على الدليل.

3- تحسين حوكمة البيانات الصحية من خلال وضع أطر تنظيمية وقانونية ورقابية.

4- تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

5- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتقديم خدمات العلاج عن بعد والمتابعة الإلكترونية.

6- الانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية، مع ضمان سرية البيانات واستكمال السجل الطبي الإلكتروني الموحد للمواطنين.

ويأتى دور حوكمة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية المختلفة لتقليل الهدر وتحقيق رضا المواطن، مع العمل على إصدار قانون المسؤولية الطبية للحفاظ على حقوق الفريق الصحي والمرضى على حد سواء والحفاظ على سلامة المنشآت الصحية في الوقت نفسه.