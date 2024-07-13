بالصور- محافظ القليوبية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة القليوبية، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.

وقدم النواب التهنئة لمحافظ القليوبية، معربين عن تطلعهم لاستمرار التعاون المثمر و البناء، في إنجاز خطط التنمية وتحقيق مصالح ومتطلبات المواطنين.

من جانبه وجه محافظ القليوبية، الشكر والتقدير للنواب على تهانيهم القلبية، مؤكداً على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة والخدمات بالمحافظة.

أكد المحافظ، أنه سيتم عقد لقاءات دورية واجتماعات مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشاكل المحافظة والعمل على تذليل العقبات، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

وأثناء اللقاء، كرم محافظ القليوبية الطالبة هاجر خالد إبراهيم الأولى على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية (التعليم الفني الزراعي) بشهادة تقدير، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد وجاء ذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.