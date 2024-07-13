فيديو محافظ الدقهلية وسيدة الخبز.. مصطفى بكري يكشف كواليس وتفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحملة على اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ظالمة ولها أهدافها.

وأضاف "بكري"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس"، السبت: الحقيقة التي يعرفها الكثيرون أن المحافظ منذ أن تولى منصبه ترك مكتبه ونزل الشارع وركز على المخابز لمواجهة مافيا المخابز التي تتولى تجميع الخبز؛ لاستخدامه كعلف أو بيع حر بأسعار مرتفعة.

وأوضح مصطفى بكري، أنه على الرغم من أنه مدعوم وأنه أثناء جولته علي مخابز مركز أجا اكتشف وجود سيدة تجمع الخبز المدعوم فتابعها بعد أن عرف أن ذلك ضمن مافيا الخبز وليس للاستخدام الشخصي خاصة وأن ذلك يكون علي حساب أصحاب الحق في الخبز المدعوم.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري: المحافظ الذي بدأ في مطاردة كل أنواع الفساد منذ اليوم الأول قرر إستخدام الإجراءات القانونية؛ ليضع حدًا أمام التلاعب ولمواجهة مافيا الخبز، ولكن للأسف بدلًا من دعمه والإشادة بمواقفه تحركت مافيا الخبز وأنصار الفساد؛ لأنهم يدركون أن مصالحهم معرضة للخطر في ظل وجود محافظ لن يسمح بهذا الفساد ولايقبل الواسطة أو المحسوبية.

وأكمل: لاتظلموا رجلًا تاريخه معروف بالشرف والنزاهة والانحياز إلى القيم الإنسانية ومصلحة المواطن، وسوف يرى أبناء الدقهلية من هذا المحافظ نهضة وخدمات ومواجهة للفساد لم تحدث والأيام بيننا.

واختتم متسائلًا: هل المطلوب مواجهة مافيا الخبز وأدواتها؟ أم تريدون المحافظ أن يطنش ويلتزم الصمت ويجلس في مكتبه؟.

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