رمضان عبدالمعز: إذا اشتدت المحن لا علاج إلا في كتاب الله وسنة رسوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه إذا اشتد البلاء وكثرة المحن لا علاج إلا في كتاب الله وسنة رسوله، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنها ستكون فتن وعليكم بكتاب الله"، موضحا أن القرآن بيعمل تصور كامل وهذا ما ذكره كتاب الله.

وأكد رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أن حياتنا في كلام الله وسنة سيدنا النبي والقرآن هو الذي يقول ذلك، قائلا: “حياتنا في القرآن الكريم وسنظل نتعلم منه حتى قيام الساعة”، مشيرا إلى أن هناك دروس كبيرة من الهجرة النبوية وأهمها إذا كان الله معك لا تحزن لأن الله على كل شيء قدير ويبدل الأمر.

وتابع: "من كان الله معه فمن يكون عليه وللكون رب يدبر أمره وربنا ملك السماوات والأرض وإذا اطمأنت أن الله معك تنزل عليك السكنية والطمأنينة".