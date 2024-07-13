نائب رئيس الوزراء: خطة للتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية وتشجيع الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، خطة محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، أن محاور عمل الحكومة ترتكز على ضمان حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري.

وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، إلى أن محاور عمل الحكومة تتضمن بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وتابع: محور بناء الإنسان المصري يركز على إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

وأكمل نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية: الحكومة تسعى لتطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة.

واختتم: الحكومة تعمل على التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، ومشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين.

جاء ذلك خلال استعراض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، خطة محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، بحسب نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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