حدث في 8 ساعات| صرف إعانة عاجلة للإمام أو العامل المتوفي.. وحقيقة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش"، والذي استقبله الرئيس السيسي اليوم لأول خلال أول زيارة له لمصر منذ 15 عامًا.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هل تعتزم الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار؟.. بيان رسمي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما يثار بشأن اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

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معتذرة للركاب.. السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

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وزير الري يوجه بسرعة إعداد خطة استراتيجية لترعة السويس

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة حالة الري بزمام ترعة السويس وإجراءات تطوير منظومة الري بالترعة حيث تم عرض النتائج الأولية لـ "حصر التعديات على الترعة وتحديد مواقعها وإعداد خطة للتعامل معها" بمعرفة أجهزة مصلحة الري، وعرض تحديات إدارة وتوزيع المياه والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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وزير العمل: تشكيل مجموعة عمل لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

ألقى محمد جبران، وزير العمل، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة البرنامج، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن تواصل المكاتب العمالية مع الجالية المصرية بالخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالبا وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.

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وزير التعليم: عدد الطلاب في بعض الفصول يصل لـ 130 وخطة لإعادة تدوير مباني المدارس

استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانه حول برنامج الحكومة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

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زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بمحطة توليد العاصمة الإدارية

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، القطاعات المختلفة داخل محطة توليد العاصمة الإدارية، والتي تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط اعتمادًا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد، والأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للوقود بما يعادل 151 جم/ كيلووات ساعة وهو ما يساهم في خفض معدلات استهلاك الوقود.

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من ضعف المعدل العالمي للنصف.. كيف تواجه مصر عجزها المائي؟

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن مصر تقع في أشد صحاري العالم جفافًا وتحتل المرتبة الأولى في ندرة الأمطار.

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أول زيارة منذ 15 عامًا.. نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الصربي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش".

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وزير السياحة يبحث زيادة أعداد السائحين وحوافز الاستثمار

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على مدار الأيام الماضية، اجتماعات ثنائية مع مجموعة من قيادات الوزارة.

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وفاة 3 عمال داخل بيارة صرف صحي.. وتوجيه عاجل من وزير العمل

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف 200 ألف جنيه لثلاثة عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا حتفهم اليوم، في حادث بيارة صرف صحي بمحافظة الأقصر، وذلك من بند مواجهة الحوادث بحسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

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5 صور للمغني الأمريكي الشهير جيسون ديرولو من أمام الأهرامات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم السبت، المغني الأمريكي الشهير جيسون ديرولو Jason Derulo، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، وكان في استقباله أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم.

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صور.. انتصار السيسي تُرحب بنظيرتها الصربية على هامش زيارتها لمصر

أعربت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبها بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا تمارا فوتشيتش في زيارتها لمصر.

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لأول مرة.. وزير الأوقاف يقرر صرف إعانة عاجلة من باب البر لأسرة الإمام أو العامل المتوفي

توجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ السيد عبدالتواب محمد أبو عرب - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم المتوفى أمس الجمعة سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الفيوم بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

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فيديو محافظ الدقهلية وسيدة الخبز.. مصطفى بكري يكشف كواليس وتفاصيل الواقعة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحملة على اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ظالمة ولها أهدافها.

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صرح حضاري فريد.. انتصار السيسي تزور متحف الحضارة رفقة السيدة الأولى بصربيا

عبرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها، بسيدة صربيا الأولى تمارا فوتشيتش.

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مصدر: مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال مصدر مصري رفيع، إن مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع.

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