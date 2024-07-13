صور- أول لقطات من عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل، عزاء السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، وذلك بعد صلاة المغرب، في مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وشهد عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، حضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية ووزراء، وإعلاميين.

وكان من أبرز الحضور، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووكيل مجلس النواب السابق، وطارق والشيخ، ومظهر شاهين، والنائب حسام الخولي، والنائبة أميرة أبو شقة، وكرم جبر.

يذكر أنه شيع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، الثلاثاء الماضي.

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