شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تطلق برنامج "الحياة في العلمين" لتغطية فعاليات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شبكة تليفزيون الحياة، برنامج «الحياة في العلمين»، لتغطية فعاليات مهرجان العلمين، المُقام حالياً ويستمر حتى 30 من شهر أغسطس المقبل.

وأكدت شبكة تليفزيون الحياة، أن البرنامج الجديد يُذاع يومياً من السبت إلى الثلاثاء، في إطار دورها القوي في تعزيز قوى مصر الناعمة ونقل فعاليات واحد من أهم المهرجانات في مصر.

يأتي انطلاق البرنامج الجديد، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان العلمين، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية وفعاليات ترفيهية إلى جانب فعاليات للأطفال ضمن مهرجان «نبتة» للطفل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

جدير بالذكر، أن الإعلامية سمر نعيم، قدمت أولى حلقات البرنامج الجديد.