شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: انطلاق البرنامج التدريبى لفحص السلع الزراعية للصادرات والواردات والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، اليوم البرنامج التدريبي لطلبة كليات الزراعة والعلوم بالجامعات المصرية "المنصورة ودمياط وبنها"، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتدريب الكوادر الشبابية وبرعاية ودعم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي بداية كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس نقل "موسي" تحيات الوزير للمتدربين و مهندسي الحجر الزراعي القائمين على تنظيم البرنامج من إدارة دمياط.

وأشار إلى التكليفات الصادرة للاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة خاصة المعنيه بالحجر الزراعي.

كما وجه الشكر للجامعات المصرية على اهتمامها بتدريب الطلاب في مجالات هامة كمجال الحجر الزراعي، مؤكدا على أهمية استمرار التدريب للفئات المختلفة والمتعاملة مع جهاز الحجر الزراعي المصري خاصة صغار المنتجين الزراعيين في ربوع مصر بهدف الحصول على منتج زراعي جيد وامن سواء للسوق المحلي أو التصديري.

وأضاف أن هدف مثل هذه البرامج التدريبية هو تدريب الطلاب على جميع الاجراءات الحجريّة والتي تتضمن عمليات فحص المنتجات الزراعية الواردة والصادرة ومعالجة الرسائل الزراعية الصادرة والواردة فضلا عن الإلمام بالقوانين والتشريعات الدولية الحجريه الخاصة بتبادل السلع الزراعية بين دول العالم ونشر الوعي الجمعي المتعلق بالصحة النباتية.

يشارك فى البرنامج التدريبي اكثر من 150 طالب وطالبة ولمدة 40 يومًا بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط وذلك بالتنسيق مع كليات الزراعة والعلوم بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار التكليفات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأجهزة وقطاعات الوزارة بالاهتمام بالتدريب وقيام الحجر الزراعى المصرى بدروه المجتمعى نحو تأهيل شباب الخريجين لسوق العمل ورفع الثقافة والمهارات الفنية لخريجي كليات الزراعة والعلوم المختلفة بجمهورية مصر العربية .