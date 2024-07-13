مصر تدعو إسرائيل لعدم عرقلة المفاوضات الجارية وطرح مبادئ جديدة تخالف ماتم الإتفاق عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مصري رفيع، إن مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة، وطرح مبادئ جديدة تخالف ماتم الإتفاق عليه بالصدد.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.