كان في الشارع.. محافظ الدقهلية يكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة الخبز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفاصيل واقعة ضبط سيدة تحمل كمية كبيرة من الخبز تفوق حصتها الرسمية، مؤكدًا أنه لم يقتحم منزلها، بل شاهدها مصادفة وهي تحمل الأكياس في الشارع.

وأوضح المحافظ، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هذا الإجراء يهدف إلى توجيه رسالة لكل من يحاول مخالفة القانون والاستيلاء على سلع مدعمة لا يستحقها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الأمور تسير بشكل جيد في المحافظة، ولم يتم رصد حالات مشابهة.

من جانبها، أشارت الإعلامية فاتن عبد المعبود إلى تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر اقتحام المحافظ للمنزل، وهو ما نفاه المحافظ بشكل قاطع.

وأضافت أن البعض رأى في تصرف المحافظ موقفًا إيجابيًا لحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة.