شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يستقبل وفداً من رجال الأعمال المصريين والسعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي ، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفداً من رجال الأعمال المصريين والسعوديين ورجال أعمال عراقيين، ضم الاستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، والاستاذ / سليمان عبد القادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، والاستاذ / عصام عبد القادر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب، والاستاذ/ رائد ابراهيم المهيدب، مدير التطوير في المجموعة، والاستاذ/ ياسر قاسم زغير، مدير مجموعة الميسرة، ورجل الأعمال أحمد هاني طلعت، بحضور السفير السعودي لدى العراق الاستاذ / عبد العزيز بن خالد الشمري.

وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي الشركات المصرية والسعودية - لما تملكه من خبرات في مجال التطوير العقاري وإقامة المدن السكنية المتكاملة والذكية - إلى الاستثمار في مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة، مشيرا الى أن التنمية المجال السياحي في العراق يصبّ في مسار المصالح الاقتصادية لباقي الدول العربية.

وأشار السوداني إلى أن العراق يشهد نمواً متسارعاً، ومرحلة من التعافي، ويمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما في مجال الاسكان ومشاريع المدن الجديدة، إذ تحتاج العراق إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية، مؤكداً أن الحكومة العراقية تتجه نحو بناء المدن المتكاملة التي تضمّ جميع القطاعات والخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية، وترتبط مع العاصمة بغداد بشبكة متطورة من الطرق ووسائل المواصلات.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية تدعم التجارب الاستثمارية الناجحة، حيث عرضت على الوفد المصري والسعودي فرص للاستثمار في عدد من المشروعات تتضمن خمس مدن جديدة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات. واضاف ان الحكومة العراقية ستقوم بإطلاق 11 مدينة جديدة، مؤكداً أن المدن الحديثة يجب أن تسهم في حل أزمة السكن، خاصة لمحدودي الدخل.







