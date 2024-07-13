شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: متفائلون بالحكومة الجديدة لتنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل ودعم القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استكمال الإصلاح الاقتصادى الشامل والنهوض بالقطاعات الإنتاجية الأساسية فى الحكومة مثل الصناعة والزراعة والسياحة، قد ظهرت فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب ، وهو أمر يدعو للتفاؤل بالتشكيل الحالى للحكومة، والذي يستهدف زيادة الإنتاج الصناعي وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال دعم الصناعات المحلية وزيادة القاعدة الصناعية وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني لمصر تنفيذا لرؤية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز جهود توفير ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية والتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن النهوض بالقطاعات الإنتاجية للدولة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة قد بدا واضحا بقوة فى بيان الحكومة ، كما بدا واضحا سعى الحكومة الجديدة إلى تلبية احتياجات المواطنين في شتى المجالات والملفات المختلفة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها تقليل نسبة التضخم بما ينعكس على الأسعار بالتراجع والعمل على توافر المواد الأساسية بأسعار أرخص ومواصلة تحجيم تأثيرات موجة التضخم العالمية على الداخل المحلى ودعم الفئات الأكثر احتياجا

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل باعتزام الحكومة الجديدة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق والعمل على زيادة القيمة المضافة للعديد من الصناعات القائمة والقطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والسياحة والاتصالات ، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة عازمة على تنفيذ استراتيجيات من شأنها دعم الإصلاح الشامل داخل الدولة، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات والاهتمام بالصناعة وتوطينها والاهتمام بالتحول الرقمي، ووضع ملفات الصحة والتعليم على رأس الأولويات، وكذلك مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحكومة الجديدة ركزت فى برنامج عملها "معا نبنى مستقبلا مستداما" على عدة محاور رئيسية ، جميعها تؤكد ثقتنا فى التشكيل الحكومى الجديد ، ومن هذه المحاور توفير العمل اللائق للجميع، حيث تستهدف خفض معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% في عام 2026/2027، والوصول بمعدلات التشغيل في محافظات الوجه القبلى في عام 2026/2027 إلى 39.1%، وفى المحافظات الحدودية إلى 45%.، تأكيدًا على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، و تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم، مشيرا إلى أن بيان الحكومة تضمن أيضا توفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين بتكلفة مناسبة، من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، مع إدراج غير القادرين على سداد الاشتراكات التأمين الصحى على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعانى من نسب فقر عالية والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية محافظات الجمهورية

