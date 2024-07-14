أحمد موسى يُعلق على جولة كامل الوزير والاستجابة لشكوى مستثمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الفريق مهندس كامل الوزير استمع إلى شكاوى أصحاب المصانع بشأن تأخر إصدار التراخيص.

واستمع إلى شكاوى أصحاب المصانع بشأن تأخر إصدار التراخيص، مبرزًا معاناة صاحب مصنع لإنتاج العسل الأسود من التأخير الذي يواجهه في الحصول على التراخيص اللازمة لتصدير منتجاته، معربًا عن استيائه من الفترة الطويلة التي قضاها صاحب المصنع في التنقل بين مكاتب الهيئة دون جدوى.

وخلال الحلقة، نوّه موسى إلى أن مقابلة المواطنين للوزراء ليست الحل الأمثل لمشاكلهم، والأجدر هو تيسير الإجراءات الإدارية من قبل الموظفين لتسهيل أمور المواطنين.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بتدخل الفريق كامل الوزير الذي تمكن من حل مشكلة المستثمر على الفور، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ترسل رسالة قوية لجميع الموظفين بضرورة التعاون والتسهيل على المواطنين لإنهاء إجراءات التصدير والحد من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

كما ألمح الإعلامي إلى أن الفريق الوزير تعهد بإنهاء المشكلة خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس سرعة الاستجابة والكفاءة في التعامل مع معوقات القطاع الصناعي.