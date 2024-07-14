محمود محيي الدين: الحروب الحالية تنبئ بنهاية النظام العالمي الاقتصادي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، من أن العالم يواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، مرجحًا تفاقم الوضع في ظل غياب قيادات قادرة على حل الأزمات، وتصاعد الصراعات والحروب غير العادلة التي تضر بالدول النامية.

وأشار محي الدين، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "تن"، أن العالم يمر بفترة عصيبة تنذر بنهاية النظام العالمي الاقتصادي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية، معربًا عن أمله في أن تكون دول المنطقة أكثر سلامًا في المستقبل.

وأكد أن النظام الاقتصادي العالمي مرتبط بالترتيبات السياسية، وأن العالم الحالي يشهد تغيرًا كبيرًا، حيث أصبحت العديد من الدول النامية، مثل الصين والهند، في مقدمة الركب الاقتصادي.

كما لفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إلى أن العالم مهدد بالاستقطاب الحاد مع عدم التعاون القائم بين الدول، وفي هذه الحالة سيكون الصراع والمواجهة بديل التعاون الدولي.