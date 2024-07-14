على عهدة الحكومة الجديدة.. تعرف على موعد انتهاء قطع الكهرباء نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، آخر موعد لتخفيف أحمال الكهرباء على المواطنين خلال فصل الصيف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي يشهد أخر موعد لتخفيف الأحمال.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة ذلك من خلال الموازنة العامة لها.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أوضح أنه تم توفير 1.2 مليارد دولار، وذلك لعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بدءًا من الأسبوع الثالث من يوليو وحتى نهاية الصيف.

وأضاف حمزة "خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر" ،المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، أن شبكة الكهرباء فى مصر تستطيع توليد 60 ألف ميجاوات وأزمة انقطاع الكهرباء بسبب توفير الوقود.

وتابع: أوقفنا تخفيف الأحمال أمس كتجربة لمعرفة كمية استهلاك الوقود وتجاوز الاستهلاك ٣٧ألف ميجاوات.

وأوضح "حمزة"، أن وزارة الكهرباء ملتزمة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية فصل الصيف.

وأشار، إلى أنه تم إعداد منظومة عمل كاملة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء بشكل نهائي نهاية عام 2024.

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