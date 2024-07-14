أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/7/2024 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/7/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 14 يوليو 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 4:20  ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء  9:29

الإسكندرية        


وقت صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 8:06 م
موعد صلاة العشاء 9:39 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد  صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:27  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:16
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة  العصر 4:20 م
وقت صلاة المغرب 7:42 م
وقت صلاة العشاء 9:09 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 4:32  ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:06

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements