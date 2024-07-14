جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية ترامب : اتخذنا الإجراءات اللازمة وهو آمن

القاهرة - سامية سيد - قال أنتوني جوجليلمي، رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد حادث وقع خلال تجمعه الانتخابي.

ووقع حادث مساء اليوم في تجمع حاشد لترامب في ولاية بنسلفانيا، ونفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير.

وقال جوجليلمي في بيان: يتم الآن تحقيق نشط للخدمة السرية وسيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

ونُقل ترامب إلى سيارة وتم إجلاؤه من مكان الحادث، ووقع الحادث بعد لحظات من صعوده إلى المنصة لالقاء كلمة امام انصارة فى بنسلفانيا.

وسمع دوي انفجارات قوية قبل سقوط ترامب. ثم ساعده العناصر على الوقوف، وكانت الدماء على وجهه. كان يصرخ مرة أخرى على الحشد ورفع قبضته. ومن ثم تم نقله إلى سيارة وإجلائه من مكان الحادث.

ووقع منذ قليل إطلاق نار ‏خلال كلمة ترمب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وتم نقل ترامب على الفور من الموقع وسط انتشار أمني كبير.

ورفع ترمب يده ملوحاً للحضور للتأكيد أنه بخير.