حدث ليلًا| موعد انتهاء قطع الكهرباء نهائيًا.. وبشرى وزير العمل بشأن فرص عمل اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت، على النحو التالي:

على عهدة الحكومة الجديدة.. تعرف على موعد انتهاء قطع الكهرباء نهائيًا

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، آخر موعد لتخفيف أحمال الكهرباء على المواطنين خلال فصل الصيف.

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بشرى سارة من وزير العمل بشأن العمالة الموسمية في اليونان

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه يتم حاليًا الانتهاء من عدد من الإجراءات؛ للتواصل قريبًا مع العمال الذين تقدموا إلى فرص العمل اليونان.

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طقس الأحد.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وارتفاع الأمواج ورياح بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد 14 يوليو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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برلمانية تطالب الحكومة بربط الصناعة بالتعليم.. وخطة واضحة لكل وزارة

طالبت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، بضرورة وجود خطة واضحة لكل وزارة في برنامج الحكومة.

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تفاصيل تطوير ورفع كفاءة ميدان عثمان بن عفان في الدقي بالجيزة

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها.

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مصدر: مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال مصدر مصري رفيع، إن مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع،

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صرح حضاري فريد.. انتصار السيسي تزور متحف الحضارة رفقة السيدة الأولى بصربيا

عبرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها، بسيدة صربيا الأولى تمارا فوتشيتش.

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مصدر: مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في غزة

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في غزة.

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فيديو محافظ الدقهلية وسيدة الخبز.. مصطفى بكري يكشف كواليس وتفاصيل الواقعة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحملة على اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة ظالمة ولها أهدافها.

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نائب رئيس الوزراء: خطة للتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية وتشجيع الاستثمار

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، خطة محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.

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مصدر: إسرائيل تستهلك الوقت في اجتماعات شكلية بعيدًا عن التوصل إلى صفقة

قال مصدر مصري رفيع، إن القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدًا عن التوصل إلى صفقة؛ لتجنب إنهيار الائتلاف الحكومي.

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صور- أول لقطات من عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

بدأ منذ قليل، عزاء السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، وذلك بعد صلاة المغرب، في مسجد عمر مكرم بالتحرير.

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