أسامه كمال يعلن توقف برنامجه "مساء Dmc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعلن الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي" عن توقف عرض البرنامج خلال الفترة الحالية وبداية إجازة الصيف، بعد أن قدم موسم مميز من الحلقات الإعلامية ناقش خلالها العديد من القضايا الهامة أبرزها القضية الفلسطينية.

وكتب "كمال" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله.. بدأنا إجازة الصيف في مساء dmc حتى نهاية شهر أغسطس.. ألقاكم على خير".

وأضاف أن برنامج البودكاست الذي يُقدمه عبر صفحته، مستمر طوال هذه الفترة.

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