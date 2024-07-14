الزراعة تُصدر توصيات مهمة لمزارعي محصول القصب.. تعرف عليها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات في التالي:-

1- مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطي أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فوراً للمسؤولين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.

2- استمرار ري المحصول دون إغراقه.

3- استمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

4-استمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية – مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.