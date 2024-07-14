صور ترصد استقبال أولى رحلات الطيران المباشرة من مدريد لمطار شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل منذ قليل أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة إير كايرو القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وكان على متنها 156 سائحًا إسبانيًا؛ من بينهم عدد من الصحفيين والكُتاب السياحيين.

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الأحد، يأتي ذلك في إطار جهود وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني؛ لتنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة من الخارج إلى مناطق الجذب السياحي المصري.

بحسب بيان "السياحة"، استقبلت سلطات المطار الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث تم توفير جميع التسهيلات اللازمة للركاب؛ لإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار التعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتقديم أفضل تجربة للسائحين الأسبان خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ والتي تعد مقصدًا سياحيًا هامًا على خريطة السياحة العالمية.

وكان في استقبال هذه الرحلة اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ نيابة عن السيد محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء وفريق عمل العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي؛ حيث قاموا بالترحيب بالسائحين وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم إلى جانب توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يستمر تسيير الرحلات الجوية المباشرة لشركة آير كايرو بين مدينتي مدريد وشرم الشيخ حتى شهر أكتوبر القادم بواقع رحلة أسبوعية، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقًا لسياسة العرض والطلب.

وتُعد هذه الرحلات المباشرة خطوة هامة لدعم جهود الدولة المصرية فى تنمية الحركة السياحية والجوية القادمة من المدن الأوروبية إلى المقاصد السياحية المصرية خاصة في ضوء ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من مقومات طبيعية خلابة تُعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة تحظى بإقبال السائحين من مختلف دول العالم.

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