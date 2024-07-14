"الهزار قلب بدم".. شاب يطعن صديقه في رقبته بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق شاب الحياة إثر تلقيه طعنة بالرقبة على يد صديقه بمنطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة.

تلقى مأمور قسم الهرم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد باستقبال المستشفى شاب مصاب إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بالبوابة الرابعة، وكشف شهود عيان أن وصلة مزاح بين صديقين تطورت إلى مشاجرة.

أحد الشابين تملك منه الغضب ولم يتقبل مزاح صديقه فاعتدى عليه بقطعة زجاج محدثا إصابته، وتم نقل صاحب الـ١٩ سنة في حالة خطرة في محاولة لإبقائه على قيد الحياة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف رئيس مباحث قطاع الغرب.