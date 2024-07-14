"كان لسه مصلي".. لحظات الرعب في مقتل شاب على يد صديقه بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل مرعبة رواها شاهد عيان في مقتل شاب على يد آخر إثر طعنة بالرقبة بمنطقة حدائق الأهرام.

الضحية يدعى "يوسف" يفصله عام عن إتمام العشرين، يتمتع بدماثة خلق والتزام ديني فقبل مقابلته لأصدقائه أدى الصلاة وكأنه يشعر بقرب رحيله.

بالقرب من أحد المساجد بالمنطقة (ن) بالبوابة الرابعة انضم الشاب إلى عدد من أصدقائه لكن أحدهم حمل له عنفا خفيا.

يتذكر الشاهد الفصل الأول من الجريمة "واحد خطف من يوسف الكاب" ليتطور المزاح بشجار تلقى على إثره "يوسف" طعنة بالرقبة.

ووسط صراخ الجيران وصدمة المارة سقط الضحية على الأرض والدماء تتدفق كنافورة من رقبته ليفارق الحياة في غضون دقائق.