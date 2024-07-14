شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ صرف دعم تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يوليو 2024 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الإثنين صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو 2024 للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد ويتم إتاحة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، وتم تنفيذ برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" حتى وصل عدد المستفيدين لأكثر من 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن ،كما تم زيادة الدعم المخصص لتكافل وكرامة إلى 41 مليار جنيه سنويا مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2015، وتصرف الوزارة الدعم النقدي لكبار السن غير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة لمساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم.