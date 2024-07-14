شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مُطلق النار على ترامب وأحد الجمهور وإصابة آخر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى أحد الجمهور والمسلح الذى أطلق النار على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حتفهما بعد إطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وفقًا لما ذكره المدعى العام لمقاطعة بتلر ريتشارد جولدينجر.

وقال المدعي العام أيضًا، إن ترامب سيكون على ما يرام وتم عزله من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وقال المسؤول إن المتفرج الثاني في حالة خطيرة.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، إن ترامب بخير، وإنه يخضع للفحص في منشأة طبية محلية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان "يشكر الرئيس ترامب رجال إنفاذ القانون ورجال الاستجابة الأولية على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويخضع للفحص في منشأة طبية محلية. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا".

كان المكان مهجورا حيث سقطت الكراسي وغطت الشرطة المسرح بشريط أصفر. وأظهرت لقطات الفيديو تحليق مروحية في السماء ورجال الشرطة يسيرون في المنطقة. كما شوهد رجال شرطة مسلحون على سطح بالقرب من المسرح حيث كان ترامب يقف.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة أولية بشأن الحادث.